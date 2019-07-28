الفائض التجاري للسعودية يتراجع 6% في مايو الماضي

الرياض- مباشر: تراجع الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية بنسبة 6.09 بالمائة تعادل 2.92 مليار ريال خلال مايو/ أيار 2019، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، تحقيق فائض تجاري قدره 44.95 مليار ريال خلال شهر مايو/ أيار 2019، مقارنة مع 47.87 مليار ريال في مايو/ أيار 2018.

وسجل الفائض التجاري خلال مايو/ أيار الماضي ثاني أعلى قيمة خلال 2019، بعد أن سجل نحو 47.66 مليار ريال في أبريل 2019.

التجارة السلعية

وبلغ حجم التجارة السلعية للمملكة – صادرات وواردات – نحو 131.15 مليار ريال في مايو/ أيار 2019، مقابل 144.93 مليار ريال في مايو/ أيار 2018، بانخفاض 13.78 مليار ريال بنسبة 9.8 بالمائة.

وبلغت تجارة المملكة السلعية – صادرات وواردات – في شهر أبريل/ نيسان الماضي نحو 126.279 مليار ريال.

وبلغت صادرات المملكة السلعية - البترولية وغير البترولية – 88.05 مليار ريال خلال شهر مايو/ أيار 2019، مقارنة مع 96.39 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض 8.7 بالمائة.

وتراجعت الواردات السلعية إلى 43.1 مليار ريال، في مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع نحو 48.5 مليار ريال، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة 11.2 بالمائة.

وسجلت المملكة العربية السعودية نموا بالفائض التجاري خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 4.919 مليار ريال.

وأظهر مسح سابق لـ"مباشر"، يستند لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، ارتفاع فائض تجارة السعودية الخارجية لـ 167.2 مليار ريال خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بفائض قيمته 162.28 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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