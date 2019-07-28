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تدمير طائرات أوكرانية خلال قصف مطار الجفرة في ليبيا

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تدمير طائرات أوكرانية خلال قصف مطار الجفرة في ليبيا تدمير طائرات أوكرانية خلال قصف مطار الجفرة في ليبيا

وذكر موقع "الجزيرة" الإنجليزي نقلا عن مصادر محلية أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية على مطار الجفرة سبب بتدمير عدد من الطائرات ومنها طائرتين أوكرانيتين من نوع "إيل 76".

كما ذكر موقع "  avia.pro" المتخصص بالطيران أن طائرتان أوكرانيتان من نوع "إيل 76" تم تدميرهما خلال عملية قصف مطار الجفرة الذي يقع تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

وبحسب الموقع، فإن الطائرات الأوكرانية تابعة لشركة "ألفا إير" الأوكرانية للشحن الجوي ومقرها في العاصمة كييف.

وتمتلك شركة الشحن الجوية 5 طائرات من هذا الطراز والتي تم إنتاجها بين عامي 1990 و1992.

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