سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية..و"سابك" يقلص المكاسب

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعه، بنهاية جلسة اليوم الأحد، ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي، بدعم مباشر من قطاعي الاتصالات والبنوك، وهبط سهم "سابك" القيادي بعد تراجع الأرباح، ليقلص مكاسب السوق.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.46 بالمائة، بعد تذبذب خلال الجلسة، ليضيف 40.32 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,859.32 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى نحو ملياري ريال، مقابل نحو 4 مليارات ريال، بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 80.2 مليون سهم، مقابل 135.18 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 1.45 بالمائة، عند الإغلاق، وصعد "البنوك" بنسبة 0.6 بالمائة.

وفي المقابل، أغلق قطاع المواد الأساسية باللون الأحمر بتراجع نسبته 0.36 بالمائة، بعد هبوط سهم "سابك" نحو 0.72 بالمائة، تزامنا مع تراجع أرباح الشركة بشكل ملحوظ.

وأعلنت "سابك" صباح اليوم الأحد، عن تراجع صافي الأرباح 68.36 بالمائة في الربع الثاني من 2019، إلى 2.12 مليار ريال، مقابل 6.7 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدر سهم "مجموعة السريع"، الأسهم الرابحة، بنهاية جلسة اليوم الأحد، بارتفاع نسبته 10 بالمائة، ليعاود ارتفاع ويسجل أعلى مكاسب في تاريخه.

وفي المقابل، سجل سهم "معادن" الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 2.61 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق متراجعا 0.55 بالمائة، بخسائر بلغت 21.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,782.2 نقطة.

وتصدر "باعظيم" خسائر الأسهم بالموازي، بتراجع نسبته 3.81 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "أبو معطي" الذي أغلق مرتفعا 2.68 بالمائة.

وتمكن المؤشر العام للسوق، من العودة للمكاسب بنهاية جلسة الخميس الماضي؛ وسط ارتفاع لأغلب القطاعات، واستمر مؤشر السوق الموازي- نمو بالتراجع.

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