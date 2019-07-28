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درعا.. الأمن السوري يعثر على أسلحة رشاشة ومتوسطة بالتعاون مع الأهالي

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قالت وكالة "سانا"، أن الجهات المختصة في درعا عثرت اليوم الأحد على أسلحة خفيفة ومتوسطة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتي خربة غزالة والغارية الشرقية بريف درعا الشمالي.

© Sputnik . Azdashir Musa

ونقلت الوكالة  عن مصدر في الجهات المختصة أنه "بالتعاون مع الأهالي تم ضبط مستودع في قبو أحد المنازل في المنطقة بين قريتي خربة غزالة والغارية الشرقية يحوي رشاشات وبنادق آلية وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال وقذائف هاون من عيارات مختلفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية".

وأصيب أمس السبت عدد من العسكريين السوريين، إثر تفجير انتحاري لنفسه، بحزام ناسف، خلال عملية اقتحام للجيش في منطقة مليحة العطش في ريف درعا.

ونقلت وكالة "سانا" أن "إرهابيا فجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكرا للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا ما تسبب بجرح عدد من العسكريين تم نقلهم لمشفى الصنمين".

وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب برعاية روسية.

وخلال العام الماضي شهدت المحافظة الكثير من الهجمات ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال تمشيط المناطق التي حررها الجيش السوري وتعثر بشكل متكرر على مستودعات مليئة بالأسلحة في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق وحمص.

وعثرت الجهات المختصة في الأول من يونيو/حزيران الماضي على 4 أطنان من مادة الـ"سي فور" شديدة الانفجار من مخلفات إرهابيي "داعش" في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

SputnikNews

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