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بالفيديو.. الاحتفال بعيد القوات البحرية في طرطوس

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بالفيديو.. الاحتفال بعيد القوات البحرية في طرطوس بالفيديو.. الاحتفال بعيد القوات البحرية في طرطوس

راقب العديد من المواطنين السوريين العرض من الشاطئ وشاهدوا مهارات البحارة الروس.

وشارك في العرض، الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "ستاري أوسكول" والفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الدورية "بيتليفي" وسفن صاروخية صغيرة من طراز "فيليكي أوستيوغ" و"أوغليتش" بالإضافة إلى الزوارق والقوارب.

وانضمت الطائرات إلى الاحتفال أيضا من قاعدة حميميم بينها قاذفات "سو-24 إم" ومقاتلات متعددة الوظائف "سو-34" ومقاتلات "سو-35" والمروحيات "مي-8" و"مي-35 إم".

وخلال الحدث تم تكريم البحارة على متن الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" الذين تميزوا في أداء مهامهم في البحر المتوسط.

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