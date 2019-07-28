الأجهزة الحكومية والأهلية بالسعودية تكمل استعداداتها لموسم الحج

الرياض – مباشر: أكملت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية السعودية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وبدأت تنفيذ الخطة التي أعدتها الأجهزة بمتابعة وإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وركزت الخطط المعدة على تحقيق أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.

وكلفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من 800 مشارك للقيام بأعمال توعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم؛ من خلال مراكزها التوجيهية البالغ عددها 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مترجمين بمختلف اللغات.

وتقوم الرئاسة بتطوير خطط عملها سنوياً للإسهام برسالتها في العناية بالحجاج والمعتمرين، ومتابعة العمل الميداني في المراكز التوجيهية من خلال غرفة عمليات في مقر اللجان المشاركة بمكة المكرمة، وتزويدها بخاصية الربط الإلكتروني وكاميرات مراقبة لتسهيل عملية الإشراف والمتابعة.

واعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطة تطوير الهاتف المجاني بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية لهذا العام، وذلك ضمن الاستعدادات والخدمات التي تقوم الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

واشتملت الخطة على زيادة الخطوط الهاتفية بالعزيزية إلى 45 خطاً بثمان لغات مختلفة (عربي، إنجليزي، فرنسي، تركي، أوردو، هوسا، بنجابي، إندونيسي)، كذلك تم زيادة عدد الخطوط بمنى إلى 45 خطاً، وفي عرفة 45 خطاً، وفي مزدلفة 40 خطاً.

وبدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنفيذ خطتها لموسم الحج لهذا العام 1440 هـ، التي يقوم بتنفيذها أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة، وذلك من خلال تقديم 140 مبادرة.

وتعمل الرئاسة على الترجمة الفورية لخطب الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 10 لغات؛ لتصل الرسالة السامية لهذا الدين لمختلف الحجاج بلغاتهم المتنوعة، وإطلاق البرامج والمسابقات العلمية والحوافز التشجيعية لضيوف الرحمن، ومقرأة الحرمين للقرآن الكريم ومقرأة الحديث النبوي الشريف واستفادة رواد الحرمين منها.

وقام الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بتجديد كسوة الكعبة لتخرج في ثوبها الجديد يوم التاسع من ذي الحجة.

يذكر أن عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم ارتفع إلى 107 آلاف طائف في الساعة، كما سيتم الاستفادة من التوسعة السعودية الثالثة (التوسعة الشمالية) بكامل طاقتها الاستيعابية ليكون جميعها مصليات، واستغلال كافة الساحات المحيطة حول الحرمين بنسبة 100 بالمائة.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1440 هـ من خلال خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم أرقى الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام.

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