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اعتقال "داعشية" تستقطب الشباب بهذه الطرق في العراق

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة ينتمون لـ"داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye

وأوضحت الخلية، أن المرأة والعنصرين الآخرين، كانوا يحاولون كسب الشباب، وخداعهم للعمل مع العصابات الإرهابية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والترويج للأفكار والأعمال الإجرامية.

ونوهت خلية الإعلام الأمنية، إلى أنه تم التوصل إلى الإرهابيين بينهم المرأة، وفقاً لمعلومات دقيقة من خلال المتابعة، والتحري لمديرية استخبارات ديالى، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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