مؤسسة النقد السعودية: مبادئ التمويل المسؤول تستهدف الاحتياجات الفعلية

الرياض ـ مباشر: أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، تطبق على جميع الممولين وتخضع لها جميع أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء، ليشمل ذلك التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.

وأوضحت "ساما" في بيان أن مبادئ التمويل التي صدرت في 2018، تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية لعملاء جهات التمويل (البنوك والمصارف وشركات التمويل) خصوصا المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية.

وبينت أن المبادئ تشترط على جهة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بها إلى جانب الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لضمان فهم موظفيها الكامل لهذه المبادئ والتزامهم بتطبيقها، مع الحرص على مشاركتها مع العملاء وضمان اطلاعهم عليها.

كما تتضمن المبادئ الإجراءات التي يجب على الممول أخذها بالاعتبار قبل منح التمويل للعميل، لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وسلوكه الائتماني وقدرته على السداد، وذلك وفق أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة، واتباع أفضل الممارسات، ومراجعتها بشكل دوري.

وتحث المبادئ الممول على إخضاع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية، خصوصا في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ، وذلك وفق آليات يجري بموجبها تقييم صافي الدخل الشهري للعميل والمتاح للوفاء بالتزاماته الائتمانية الشهرية، على أن يؤخذ بالاعتبار تباين المصاريف الأساسية.

وتؤكد الوثيقة على أنه باستثناء التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية، فإنه لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل فترة 5 سنوات أو 60 شهرا من تاريخ منح التمويل.

ترشيحات:

الصندوق العقاري السعودي يدعو الجهات الحكومية للتسجيل في بوابة التحصيل

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء السعودي" بإلغاء نظام البيع بالتقسيط

المواصفات والمقاييس السعودية تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد