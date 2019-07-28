الصندوق العقاري السعودي يدعو الجهات الحكومية للتسجيل في بوابة التحصيل

الرياض-مباشر: أكمل صندوق التنمية العقارية بالسعودية، جاهزية بوابة التحصيل للجهات الحكومية التي تسهل عليهم رفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها المستفيدين من الصندوق عبر البوابة إلكترونياً.

ودعا الصندوق في بيان، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، الجهات الحكومية إلى سرعة التسجيل في بوابة التحصيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، إنه تماشياً مع أهداف الصندوق لرفع كفاءة عمليات التحصيل، قامت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات والخدمات المساندة بتطوير قنوات إلكترونية جديدة منها بوابة للتحصيل تهدف إلى التسهيل على الجهات الحكومية لرفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها إلكترونياً.

وأوضح أنه تم إنجاز البوابة ويمكن للجهات الحكومية التسجيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق واختيار أيقونة بوابة التحصيل للجهات الحكومية وتسجيل الدخول ومن ثم رفع بيانات الاستقطاع لمنسوبيها.

وأشار إلى أن النظام يقوم بالتحقق من الملف المرفق آلياً ومطابقة البيانات المرسلة بالبيانات المسجلة لدى الصندوق وكذلك يتم مراجعتها وتحديثها إلكترونياً.

وأضاف العصيمي، أن الصندوق العقاري يسعى من خلال ذلك إلى سرعة إيداع المبالغ الواردة له من الجهات الحكومية في صفحات المستفيدين لديه، وكذلك الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة.

وأشار إلى أن الصندوق قام مؤخراً بإضافة خدمة "الدفع بالبطاقات الائتمانية" التي تسمح للمستفيدين بدفع الفواتير من خلال بطاقة الائتمان أو بطاقة مدى بالإضافة إلى خدمة سداد.

وتابع: يمكن للمستفيد من الصندوق الدخول عبر البوابة الإلكترونية للصندوق والدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المواطنين ومن ثم اختيار خدمة السداد وتسجيل الدخول إلى الخدمة ثم تحديد وسيلة الدفع من خلال اختيار سداد فاتورة ببطاقة ائتمانية ثم إدخال بيانات البطاقة والدفع.

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