"البحر الأحمر" السعودية توقع عقداً لإنشاء فندق للعاملين بالمشروع

الرياض – مباشر: أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن توقيع عقد لتصميم وإنشاء فندق لاستقبال منسوبي الشركة في موقع المشروع.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم منح العقد لشركة "دوبكس"، المتخصصة في مجال تطوير الوحدات السكنية مسبقة الصنع، والتابعة لمجموعة "أمانة للمقاولات" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

وقالت البحر الأحمر للتطوير، إن الفندق الذي سيتم تطويره يعد جزءاً من مشروع أوسع يشتمل على تطوير "مدينة الموظفين" التي ستتضمن وحدات سكنية ومكتبية.

وأضافت، أنه من المتوقع أن يخدم نحو 40 ألف عامل وموظف في مشروع البحر الأحمر خلال وبعد الانتهاء من عملية تطوير الوجهة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إنه مع تقدم سير الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، بات من الضروري توفير بيئة سكنية لعمال ومنسوبي الشركة في المشروع.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أمانة للمقاولات، شبل بصيبص، إن مشروع البحر الأحمر يفرض العديد من التحديات التي تستوجب اتباع منهجية جديدة في البناء الخرساني مسبق الصنع.

وستقوم شركة "دوبكس" بموجب العقد، بتسليم الفندق الذي يضم 150 غرفة بعد عام من الآن، وسيتم إدارته من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير؛ بهدف توفير السكن الملائم لموظفيها، بالإضافة إلى موظفي شركات الطرف الثالث الذين يزورون موقع المشروع خلال تطوير المرحلة الأولى بما يتيح لهم إمكانية التركيز على أعمالهم الأساسية.

وستستضيف مدينة الموظفين خلال المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، نحو 14 ألف موظف، هذا بالإضافة إلى توفير سكن مؤقت لتأمين نحو 25 ألف عامل خلال فترة تطوير أصول المشروع.

وتمضي الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وفق الجدول الزمني المحدد لها، لتكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2022، وستضم 14 فندقاً فاخراً ستوفر نحو 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على 5 جزر.

وتضم كذلك، منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، والبنية التحتية للخدمات والمرافق اللازمة، بالإضافة إلى تطوير مرسىً لليخوت، ومطار مخصص لاستقبال زوار الوجهة.

ووقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الأسبوع الامضي، عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر؛ مع شركتين إحداهما مقرها في المملكة العربية السعودية والأخرى مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقعت الشركة، في 17 يوليو/ تموز الجاري، عقداً مع شركة "أركيرودون" المتخصصة في مشاريع البنى التحتية البحرية؛ لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتراً مربعاً.

ووافق مجلس إدارة مشروع البحر الأحمر، في يناير/ كانو الثاني 2019، على المخطط العام للمشروع.

يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير تُعد شركة شخص واحد "مساهمة مقفلة"، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وتأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعد وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكراً، كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.

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