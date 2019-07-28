خبر سار للموظفين في السعودية قبل بداية إجازة العيد

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت، في وقت سابق، مواعيد محددة شهريا لصرف رواتب موظفي الحكومة القطاع العام بحيث لا يصادف موعدها مع يوم عطلة رسمية أو أسبوعية، بحسب مجلة "أريبيان بيزنس".

وفي حال تصادف تاريخ موعد صرف رواتب الموظفين مع يوم عطلة أو إجازة رسمية، فإنه يتم تقديم أو تأخير يوم واحد بحسب ما تنص عليه لائحة مواعيد صرف الرواتب في سلم رواتب موظفي الحكومة في السعودية.

واندرج هاشتاغ #الراتب، اليوم الأحد، ضمن أكثر الموضوعات تداولا بين السعوديين على "تويتر"، إذ عبر عدد كبير منهم عن "اشتياقهم إليه"، قبل حلول عيد الأضحى.

وستكون إجازة عيد الأضحى في السعودية، لعام 2019، 15 يوما كاملا.

وستبدأ إجازة عيد الأضحى، من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس/ آب (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس/ آب، (الموافق 17 ذي الحجة).

ومن المنتظر أن تعلن السعودية، موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، والتي تشير البحوث الفلكية إلى أنه متوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الأحد 11 أغسطس/ آب، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 12 أغسطس/آب.