اجتماع الفيدرالي ضمن 5 أحداث تترقبها الأسواق العالمية هذا الأسبوع

من: نهى النحاس

مباشر: ينتظر المستثمرون في الأسواق العالمية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري وسط توقعات أن يخفض معدل الفائدة، إلى جانب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، وإعلان الشركات نتائج أعمال الربع الثاني.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع سياسته النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

ويحظى اجتماع الفيدرالي بأهمية بالغة هذه المرة وسط توقعات أن يخفص البنك معدل الفائدة، للمرة الأولى في عقد.

وفي الأسبوع الماضي طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض معدل الفائدة، قائلاً إنه لا يوجد تضخم تقريباً وأن الولايات المتحدة تُجبر بلا داع على دفع معدل فائدة أعلى بكثير من الدول الأخرى فقط بسبب الاحتياطي الفيدرالي".

ومن جانبه، ذكر بنك "جي.بي.مورجان" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يرتكب خطأ حال قيامه بخفض معدل الفائدة نهاية الشهر الجاري، ويرى البنك أن تخفيض الفائدة لن يعزز اقتصاد الولايات المتحدة".

تقرير الوظائف الأمريكي

تكشف الولايات المتحدة عن تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة المقبل وذلك عن يوليو/تموز الجاري.

وتشير التقديرات إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيستقر عند مستوى 3.7 بالمائة وهي نفس مستويات يونيو/حزيران.

أما بالنسبة لعدد الوظائف فتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد أضاف 160 ألف وظيفة في مقابل 224 ألف وظيفة في يونيو/حزيران.

اجتماعات بنوك مركزية

يعقد البنك المركزي في المملكة المتحدة اجتماع سياسته النقدية يوم الخميس المقبل، حيث يعد أول اجتماع عقب تولي بوريس جونسون مهام رئاسة الوزراء.

وفي الأسبوع الماضي صرح ميشيل سوندرز عضو بنك إنجلترا بأن البريكست قد يتسبب في منع المركزي البريطاني من زيادة معدلات الفائدة.

وأضاف: "أن التباين بين افتراض بنك إنجلترا للحالة الأساسية للبريكست المرن، ومخاوف المستثمرين من أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد يعني أن توقعات مسؤولي البنك من غير المحتمل أن تكون محركًا رئيسيًا السياسة النقدية.

كما من المقرر أن يعقد البنك المركزي في اليابان اجتماع سياسته النقدية يوم الثلاثاء، وسط توقعات تثبيت معدل الفائدة.

وأفادت التقارير الصحفية وجود انقسام داخل البنك المركزي في اليابان بشأن الاتجاه إلى مزيد من التيسير النقدي في الأسبوع الجاري أو التأجيل لحين وضوح الرؤية.

المحادثات التجارية

يزور وفد أمريكي بقيادة وزير الخزانة والممثل التجاري الصين يوم الاثنين في زيارة تستمر على مدار يومين.

وتعد تلك هي الزيارة الأولى لوفد تجاري أمريكي نحو الصين بعدما اتفقا رئيسا أكبر اقتصادين في العالم استئناف المحادثات التجاري.

نتائج أعمال الشركات

تفصح 170 شركة داخل مؤشر "ستاندرد آند بورز500" نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثاني خلال الأسبوع الجاري.

وتعد "آبل" هي أبرز تلك الشركات إلى جانب "جنرال إليكتريك" و"جنرال موتورز" و"إكسون موبيل" و"كوالكوم".