بعد خسائر حادة.."مجموعة السريع" يتصدر الارتفاعات بأعلى وتيرة في تاريخه

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل سهم مجموعة السريع أداء إيجابيا خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد؛ ليتصدر مكاسب السوق بأعلى وتيرة مكاسب في تاريخه؛ بعد خسائر حادة دامت 6 جلسات متتالية.

وارتفع السهم نحو 10 بالمائة، بحلول الساعة 2:05 بتوقيت السعودية، وهى أعلى وتيرة مكاسب للسهم على الإطلاق.

وقفز السهم بتعاملات اليوم إلى مستوى 8.58 ريالا مقارنة بـ 7.8 ريالا بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيم التداولات على السهم بتعاملات اليوم 24.01 مليون ريال، من خلال التداول على 2.82 مليون سهم.

ودفعت مكاسب سهم "مجموعة السريع" أداء قطاع السلع طويلة الأجل إلى الارتفاع بنحو 1.9 بالمائة متصدرا مكاسب القطاعات في هذه الأثناء.

وعلى مستوى المؤشر العام للسوق ارتفاع بنسبة 0.24 بالمائة، رابحا 20.86 نقطة، رفعته لمستوى 8837.80 نقطة.

وكان السهم قد شهدت خسائر متتالية خلال الأسبوع الماضي، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ الإدراج، بعد إعلان الشركة عن دعوة الجمعية العامة لمناقشة الخسائر المتراكمة.

وأعلنت مجموعة السريع، يوم الخميس الماضي، عن تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن الخسائر المتراكمة إلى توصية بتخفيض رأس المال.

وتحولت الشركة للخسائر بالربع الثاني من 2019، بصافي خسارة بلغ 48.9 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 921 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 225 مليون ريال.

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