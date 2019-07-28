فلسطين تدين الأصوات المشككة بـ"الأشقاء العرب"
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في هذا الإطار، ثمنت الرئاسة الفلسطينية، "مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف".
وكان وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، قال إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الوزير، قوله إن "المملكة تؤكد على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس".