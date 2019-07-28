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المياه الوطنية:إنجاز 91 مشروعاً بالنصف الأول بقيمة 5.8 مليار ريال

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المياه الوطنية:إنجاز 91 مشروعاً بالنصف الأول بقيمة 5.8 مليار ريال المياه الوطنية:إنجاز 91 مشروعاً بالنصف الأول بقيمة 5.8 مليار ريال

الرياض ـ مباشر: أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ 91 مشروعاً مائياً وبيئياً خلال النصف الأول من العام الجاري في مناطق المملكة المختلفة بتكلفة بلغت 3.2 مليار ريال.

وأوضحت الشركة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن هذه المشاريع تخدم قرابة مليون مستفيد إضافي في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت إلى أن المشاريع المنجزة تسعى لتحقيق أهداف مبادرات برنامج التحوَّل الوطني ورؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية لمناطق المملكة كافة وفق أفضل المعايير في هذا المجال.

وقال نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية بشركة المياه الوطنية منصور أبوثنين، إن حزمة المشاريع المنجزة تتضمن محطة معالجة بيئية، وتوصيلات منزلية وشبكات مياه وخدمات بيئية، وخزانات تشغيلية واستراتيجية.

وأضاف أبوثنين، أن شركة المياه الوطنية أبرمت خلال نفس الفترة 106 عقود لمشاريع مياه وخدمات بيئية جديدة في مختلف المناطق بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.

كما أوضح أن الشركة طبقت خلال العامين الماضيين عدداً من المبادرات ومؤشرات الأداء للرفع من وتيرة وجودة تنفيذ مشاريعها، ما كان لذلك الأثر الإيجابي بإنجاز العديد من المشاريع المهمة والحيوية.

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