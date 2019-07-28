"البيئة" السعودية تحدد موعد انطلاق موسم صيد الروبيان بالخليج العربي

الرياض – مباشر: حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية موعد انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة سيبدأ في الأول من أغسطس/ أب القادم، وينتهي في 31 يناير/ كانون الثاني 2020، ولمدة 6 أشهر.

وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة، أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 فبراير/ شباط 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا خالد الشايع، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.

وأكد الشايع، أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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