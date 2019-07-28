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العراق.. المؤبد لإرهابيين اثنين بعد إدانتهم بتهم مختلفة

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وذكر بيان، صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكمين بالسجن المؤبد بحق إرهابيين اثنين عن جرائم مختلفة".

© Sputnik . Nazek Mohammed

وأوضح البيان "المدان الأول عمل في ورشة تصليح وتفخيخ العجلات (السيارات) كما عمل ضمن ما يسمى ولاية الأنبار قاطع الفلوجة، ضمن ديوان الخدمات التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

وتابع البيان "المدان الثاني شارك في تفجير مبنى محافظة صلاح الدين إضافة إلى إدخال الدواعش الأجانب والعرب إلى العراق".

ولفت البيان إلى أن "المحكمة أصدرت الحكمين بحق المدانين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وتواصل المحاكم العراقية نظر القضايا المتهم فيها مئات بالانتماء لـ"داعش" الإرهابي، الذي ارتكب مجازر وجرائم بحق المدنيين والعسكريين على حد سواء خلال سنوات سيطر فيها التنظيم على مساحات شاسعة من البلاد، بينهم عناصر محليون وأجانب.

وكانت محكمة عراقية قضت بإعدام عدد من المدانين بالإرهاب والانضمام لداعش الإرهابي يحملون الجنسية الفرنسية، في يونيو/ حزيران الماضي.

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