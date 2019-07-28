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الداخلية السعودية تصدر تعليمات هامة للحجاج.. وتحذر

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الداخلية السعودية تصدر تعليمات هامة للحجاج.. وتحذر الداخلية السعودية تصدر تعليمات هامة للحجاج.. وتحذر

وجاء في بيان الوزارة، أن "رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا من الدخول إلى مكة المكرمة"، محذرة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على التصاريح، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1 - السجن 15 يوما في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح الحج.

2 - غرامة مالية 10000 ریال في المرة الأولى، و25000 ریال في المرة الثانية، و50000 ریال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح.

3 - ترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما.

4 - المطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5 - التشهير بالمخالف.

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