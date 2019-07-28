بيان من لازوردي للمجوهرات بشأن توافقها مع أحكام الشريعة

الرياض- مباشر: قالت شركة لازوردي للمجوهرات، إنها تسلمت تقرير المراجعة الشرعية المرفق لأعمال شركة لازوردي عن الربع الثاني لعام 2019، والصادرة بتاريخ 23 يوليو 2019م عن مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية "السياري" بصفتهم المستشار الشرعي للشركة، بهدف فحص توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن التقرير أشار إلى مراجعتهم لعمليات وأنشطة واستثمارات ومنتجات شركة لازوردي والإفادة بتوافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية.

وأوضحت أن التقرير لم يظهر أية ملاحظات جوهرية تؤثر على شرعية نشاط الشركة، وتصنيفها الشرعي وفقًا للمعيار الشرعي رقم (21) بشأن "الأوراق المالية"، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ووفقًا للرأي الشرعي الصادر عن الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس الغرف السعودية.

وتمثلت أهم النقاط الواردة بتقرير المراجعة الشرعية كالتالي:

أن نشاط الشركة الرئيسي في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات من الأنشطة المشروعة من حيث المبدأ، ولا يوجد ملاحظات جوهرية تؤثر على التصنيف الشرعي للشركة.

تمت مراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة ولم تظهر من خلال الفحص أي عوائد محرمة عن الأرصدة النقدية للشركة لدي البنوك.

أن جميع التسهيلات الائتمانية والتمويلات التي حصلت عليه الشركة من البنوك خلال فترة المراجعة مجازة من الناحية الشرعية.

المبيعات النقدية عبر منافذ بيع الشركة بقطاع التجزئة، ومبيعات الجملة النقدية، ليس فيها أي إشكال من الناحية الشرعية حيث أنها متوافقة مع الشريعة.

وتابعت: "المبيعات الآجلة لحلي الذهب بالجملة، أخذت الشركة بالرأي الشرعي بجواز بيع حلي الذهب بالآجل، وهو قول عدد من علماء الفقه الإسلامي، ومنهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال به عدد من العلماء المعاصرين".

وأضافت: "ومنهم عدد من أعضاء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهو أحد الاجتهادات الشرعية المعتبرة بشأن التعامل في تجارة حلي الذهب، ولا يعد العمل به إخلالا بالتزام المجموعة بالضوابط الشرعية، ولا يؤثر على التصنيف الشرعي لنشاط المجموعة".

وأشارت إلى أن القول بجواز بيع حلي الذهب بالأجل صدر به الرأي الشرعي بتاريخ 12 مايو 2019 عن اللجنة الاستشارية الشرعية لمجلس الغرف السعودية، المشكلة من خمسة أعضاء من كبار العلماء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية للنظر في عدد من الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن التعامل في مجوهرات وحلي الذهب من قبل تجار الذهب وصنّاعه من خلال المعاملات الائتمانية.

وتابعت: في ضوء ذلك قام عدد من البنوك الإسلامية المحلية في عام 2019م بتعديل التصنيف الشرعي لسهم المجموعة وإدراجه في قائمة التوافق الشرعي للشركات المدرجة في السوق السعودي، والسماح لعملائها بتداول سهم المجموعة من خلال الشركات المالية التابعة لها.

وقالت لازوردي إن مكتب "السياري" سوف يستمر في القيام بمهام الرقابة والمراجعة على عمليات الشركة من الناحية الشرعية خلال الفترات الربعية القادمة، بالإضافة إلى التدقيق الشرعي من أجل تقييم التزام الشركة مع السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئات الشرعية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.

وقفزت أرباح الشركة، نحو 151 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 1.63 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 12.16 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 4.85 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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