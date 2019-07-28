الإحصاء السعودية: الواردات السلعية تهبط 11.2% في مايو

الرياض - مباشر: سجلت الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية انخفاضا نسبته 11.2 بالمائة في شهر مايو / أيار 2019، مقارنة مع شهر مايو / أيار من العام 2018.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها اليوم الأحد، تراجع الواردات السلعية إلى 43.1 مليار ريال، في مايو / أيار الماضي، مقارنة مع نحو 48.5 مليار ريال، خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، سجلت الواردات السلعية بالسعودية، ارتفاعا نسبته 9.6 بالمائة في مايو / أيار 2019، مقارنة مع مستوياتها خلال الشهر السابق، التي بلغت 39.3 مليار ريال.

وغلب التراجع على الأقسام الرئيسية للواردات السلعية، خلال شهر مايو / أيار الماضي، مقارنة مع شهر مايو / أيار من العام 2018.

وهبطت واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، نحو 5.9 بالمائة إلى حوالي 10.08 مليار ريال.

وسجلت واردات معدات النقل وأجزاؤها، انخفاضا نسبته 19.1 بالمائة، خلال شهر مايو 2019 إلى 6.26 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفعت واردات اللؤلؤ والأحجار الكريمة، بنحو 36.8 بالمائة، لتصل إلى 2.28 مليار ريال.

وصعدت واردات السعودية من الأنسجة ومصنوعاتها إلى 2.16 مليار ريال، خلال شهر مايو / أيار الماضي، بنسبة بارتفاع نسبته 19.4 بالمائة.

وتراجعت الواردات السعودية من الصين خلال مايو / أيار الماضي إلى 3.7 بالمائة إلى 8.74 مليار ريال، فيما هبطت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 24.4 بالمائة لتصل إلى 4.63 مليار ريال.

وفي المقابل، سجلت الواردات السعودية من فرنسا ارتفاعا نسبه 15.8 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال.

وتراجعت الصادرات السلعية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 8.7 بالمائة، إلى 88.05 مليار ريال، مقارنة مع 96.39 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

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