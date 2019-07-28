الصادرات السعودية تتراجع 8.7% خلال مايو على أساس سنوي

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، تراجع قيمة الصادرات السلعية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، بانخفاض قيمته 8.35 مليار ريال.

وبلغت صادرات المملكة السلعية - البترولية وغير البترولية – 88.05 مليار ريال خلال شهر مايو/ أيار 2019، مقارنة مع 96.39 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت صادرات السعودية بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة مع قيمتها في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري؛ والبالغة 86.97 مليار ريال، بزيادة 1.09 مليار ريال.

وتراجعت صادرات المملكة خلال شهر مايو/ أيار على أساس سنوي؛ نتيجة انخفاض قيمة الصادرات البترولية بنسبة 5.3 بالمائة، وبمعدل يبلغ 3.97 مليار ريال.

وتراجعت قيمة الصادرات البترولية إلى 70.43 مليار ريال خلال مايو/ أيار 2019، مقارنة بـ 74.4 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 77.2 بالمائة خلال مايو/ أيار 2018 إلى 80 بالمائة في الشهر المقابل من العام الجاري.

وعلى أساس شهري، شهدت الصادرات البترولية نموا شهريا نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بشهر أبريل/ نيسان 2019 والتي بلغت خلاله 69.34 مليار ريال، بارتفاع قيمته 1.09 مليار ريال.

وعلى مستوى الصادرات غير البترولية، شهدت تراجعا بنسبة 19.9 بالمائة في خلال مايو/ أيار على أساس سنوي، بانخفاض 4.38 مليار ريال.

وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية إلى 17.62 مليار ريال، مقارنة بـ 21.99 مليار ريال خلال شهر مايو/ أيار من العام 2018.

وتراجعت قيمتها كذلك على أساس شهري بقيمة 7 ملايين ريال مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من العام الجاري والتي بلغت خلاله 17.63 مليار ريال.

وكانت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها أبرز صادرات المملكة خلال مايو/ أيار 2019 بقيمة 6.18 مليار ريال، يليها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 5.76 مليار ريال.

وكانت الصين أعلى الدول التي صدرت إليها المملكة بقيمة 2.91 مليار ريال، يليها الإمارات العربية المتحدة بـ 2.21 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض قيمة الصادرات السلعية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بنسبة 3 بالمائة إلى 86.967 مليار ريال، مقارنة بـ 89.65 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

ترشيحات:

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

التعليم السعودية تنفي توقف راتب المعلم الممارس عند 16.5ألف ريال

أسعار البيع تهبط بأرباح "سابك" 68% في الربع الثاني

السجن والغرامة والترحيل .. لتلك المخالفات في السعودية

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء السعودي" بإلغاء نظام البيع بالتقسيط

إنفوجرافيك..927 ألف حاج يتوافدون للمملكة السعودية

السعودية تشهد عمليات مالية بـ"المحافظ الإلكترونية" بأكثر من 1.5مليار ريال

العمل السعودية تصدر قراراً بتوطين مهن بقطاع الإيواء السياحي