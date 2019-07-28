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حميدتي يزور القاهرة اليوم

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حميدتي يزور القاهرة اليوم حميدتي يزور القاهرة اليوم

وذكرت قناة "العربية" ، نقلا عن مصادر، أن حميدتي سيزور القاهرة، اليوم، وذلك بعد يوم من عودته من جنوب السودان.

​من جانبها، ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، نقلا عن مصادر سودانية رفيعة المستوى، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني سيصل إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس المصري عبدالفتاح ، ويبحث معه فيها العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قال، في بيان أمس السبت، "توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا".

وأضاف البيان "يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يلتقي وفد الحركة الشعبية جناح الحلو لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية".

وأوضح البيان: "يرافق نائب رئيس المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي، والفريق ياسر العطا عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة السياسية، وإبراهيم الأمين وأحمد ربيع ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير".

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