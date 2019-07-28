برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

الرياض- مباشر: أعلن المتحدث باسم برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، عن إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس.

وأرجع سلطان القحطاني، في تغريدة له بموقع التواصل- تويتر، اليوم الأحد، تقديم الموعد بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويصرف البرنامج دعمه الشهري للمستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي.

وأعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، عن تفاصيل الدفعة العشرين لشهر يوليو الجاري، وتم صرف 2.6 مليار ريال لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر يوليو/ تموز 2019.

فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 47.7 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 20 دفعة أكثر من 356 مليون ريال.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف البرنامج لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

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