السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

الرياض – مباشر: بدأت القوات الخاصة بأمن الطرق في المملكة العربية السعودية بتطييق أنظمة وتعليمات الحج بمنع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصاريح حج إلى مكة المكرمة والعاصمة المقدسة؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية.

ويوضح الفيديو التالي لهيئة تطوير منطقة مكة، قيام قوات الأمن بتطبيق تعليمات الحج ووزارة الداخلية بالمملكة بالتأكد من حيازة المحرمين من المواطنين بحمل تصريحات الدخول للعاصمة المقدسة:

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