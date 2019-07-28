رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"

الرياض - مباشر: قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالتزامن مع انخفاض أسعار البتروكيماويات نتيجة الزيادة الكبيرة في العرض، أدى لانخفاض أسعار المنتجات وهوامش الربح في المنتجات الرئيسية.

وأضاف، يوسف البنيان، وفقا لبيان الشركة، على "تداول" اليوم الأحد، أنه على الرغم من انخفاض أسعار البتروكيماويات الذي أثر بالسلب على نتائج الشركة، إلا أن الأداء التشغيلي لا يزال قوياً.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر التأثير السلبي على أرباح الشركة في النصف الثاني من العام الحالي.

وأكد البنيان تفاؤله على المدى الطويل، حيث إن الشركة تلقت مؤخرا جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بزيادة حصة الشركة في شركة "الرازي" التي تعد أكبر مجمع للميثانول في العالم، لتصل حصة الشركة إلى 75 في المائة.

وأعلنت "سابك" اليوم الأحد، عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2019، التي أظهرت تراجع صافي الأرباح 68.36 بالمائة إلى 2.12 مليار ريال، مقابل 6.7مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنيان، وفقا لبيان الشركة، اليوم الأحد إن سابك ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، وتعتبر حصتها البالغة 25 بالمئة فيها بمثابة "استثمار استراتيجي طويل الأمد".

وأشار إلى أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، والتي أجلتها الشركتان.

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