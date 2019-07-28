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الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

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الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الرياض - مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب و إتش إس بي سي العربية ، المستشار المالي لعملية التخصيص، اليوم الأحد، عن انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في الربع الأول من عام 2019م وفقاً لمعايير التأهيل المتضمنة لوثيقة التأهيل المنشورة على موقع المؤسسة العامة للحبوب. 

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب و إتش إس بي سي العربية السعودية في بيان، عن إطلاق مرحلة تقديم العروض لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ 28 ذي القعدة 1440هـ (الموافق 31 يوليو 2019م) وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين.

وبحسب البيان، ستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية.

وأشار البيان إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين.

وأوضح أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.

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