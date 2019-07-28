إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية

الرياض – مباشر: قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، إن مجلس الإدارة وافق على إبرام اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة أنجي الفرنسية للطاقة.

وأضافت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، أن مدة الاتفاقية 25 سنة، مبينة أن تنفيذ المشروع سيكون في مدينة "نادك" بحرض بطاقة 30 ميجاوات؛ عن طريق دمجها مع مصادر الطاقة المستخدمة حالياً.

وأوضحت الشركة، أن الاتفاقية مبنية على أساس شراء الطاقة من شركة أنجي حسب الاستهلاك الفعلي للطاقة المنتجة، وذلك بسعر تنافسي ثابت يبلغ 9.4 هللة للكيلو واط/ساعة.

وأكدت، أنها لن تحتاج لأي تمويل لتنفيذ المشروع؛ حيث أنها لن تتحمل أي نفقات رأسمالية أو تشغيلية.

وأشارت "نادك"، إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن هذا المشروع خفضاً لاستهلاك الشركة للوقود في حدود 124 ألف برميل سنوياً، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو يقدر 53 مليون كيلو جرام سنوياً.

وتوقعت، أن يتم البدء في إنشاء المشروع بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على أن يسبق ذلك فترة الإنتاج التجريبي والتي ستستمر لمدة 60 يوماً.

ولفتت "نادك"، إلى أنه حسب تقديرات الشركة الأولية سيبدأ التأثير الناتج عن تخفيض استهلاك الوقود في الظهور تدريجياً من السنة الأولى من تاريخ التشغيل، وسيكون بحسب أسعار الوقود السائدة في حينه.

وارتفع السهم بختام تعاملات الأسبوع الماضي 0.65 بالمائة بجلسة الخميس، لمستوى 24.96 ريالا.

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