"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

الرياض – مباشر: تلقت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) خطاباً من رئيس الهيئة العامة للنقل الذي يشير لقرار مجلس الوزراء رقم 664 وتاريخ 20 ذي القعدة 1440هـ لتقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.

وتضمن القرار في بنوده، وفقاً لبيان للشركة على "تداول" اليوم الأحد، بندا ينص على تشكيل لجنه برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل وعضوية مندوبين من بعض الجهات الحكومية، لاتخاذ ما يلزم لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة في ضوء الأحكام الواردة في عقد الامتياز الحالي.

ووجه القرار، بضرورة الاتفاق مع الشركة على المرحلة الانتقالية؛ مما يضمن استمرار الخدمة والرفع للمقام السامي بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ القرار.

وقامت الشركة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بتمديد عقد الالتزام المبرم مع حكومة المملكة العربية السعودية؛ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (538) وتاريخ 29 ذي الحجة 1436هـ بتمديد الالتزام لمدة 5 سنوات، والذي ينتهي بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2021.

ونص القرار حينها على عدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة، وقيام هيئة النقل العام بإعداد دراسة جديدة لفتح باب المنافسة تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية.

وأغلق السهم على ارتفاع نسبته 2.7 بالمائة بآخر جلسات الأسبوع الماضي، عند مستوى 13.92 ريال.

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