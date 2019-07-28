أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة وفرة للصناعة والتنمية 82.27 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 44.38 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 294.39 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1.66 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة هبوط صافي الربح، إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض متوسط أسعار البيع، إضافة لارتفاع المصاريف الادارية والعمومية، وذلك على من انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.

وأوضحت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 97.07 مليون ريال، بنهاية الرابع الثاني من العام الحالي، تمثل 48.54 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 200 مليون ريال.

وعلى مستوى النصف الأول، كشفت بيانات الشركة ارتفاع صافي الأرباح نحو 29 بالمائة، بالنصف الأول من 2019، إلى 823.64 ألف ريال، مقابل 639 ألف ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وتحولت الشركة إلى الربحية بالربع الأول من 2019، إلى 529.25 ألف ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 1.02 مليون ريال، للفترة نفسها من 2018.

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