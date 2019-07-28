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"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي

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"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي "الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي

ونشر القائمون على المعهد التابع لمؤسسة "مسك" الخيرية، التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقاطع وصورا للفعالية، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل وتستمر طوال أيامه.

ويظهر في مقاطع الفيديو المنشورة صورا لفرق من الرجال والنساء يؤدون بشكل منفصل رقصات شعبية تعود إلى تراث المنطقة الجنوبية في المملكة، والتي تشمل مناطق جازان وعسير ونجران.

وقال القائمون على المعرض في إعلانهم: "بوصلتنا تشير باتجاه الجنوب، في الحدث الأول من نوعه في تاريخ المملكة العربية ، موثقا تراثًا فنيا أصيلًا وعريقا بصورة جديدة ومختلفة".

ويحمل المعرض اسم "الخطوة"، ويستهدف تقديم عروض من الرقص الشعبي الذي يميز فنون المنطقة الجنوبية في السعودية أمام جمهور واسع، بدا متحمسا للتجربة الجديدة التي تترافق وتطلعات البلاد نحو الانفتاح على الثقافة والفنون.

SputnikNews

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