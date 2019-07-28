أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) انخفاض صافي الأرباح بنسبة 63.76 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وتراجعت أرباح الشركة، وفقا لبياناتها المالية على "تداول" اليوم الأحد، إلى 7.07 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 19.51 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2018.

وأرجعت "نادك" انخفاض أرباح الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي لعدة أسباب؛ أبرزها خسائر أدوات مالية مشتقة؛ حيث قررت إنهاء العقود الخاصة بمنتجات أدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد من قبل البنوك المصدرة لها وتم الاعتراف بخسائر إنهاء هذه العقود مع البنوك المحلية والتي بلغت قيمتها 19.16 مليون ريال.

وأثرت الأدوات المالية المشتقة سلباً على صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي بخسائر قدرها 24.71 مليون ريال؛ مبينة أن هذه الخسائر تعتبر سبباً رئيسياً في انخفاض ربح الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام 2018.

وأضافت الشركة، أن تراجع الأرباح يعود كذلك إلى ارتفاع مصاريف التمويل والتسهيلات البنكية بنسبة 9.84 بالمائة؛ وخسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة بقيمة 2.91 مليون ريال، وزيادة مصاريف البيع والتسويق بنسبة 2.85 بالمائة؛ نتيجة زيادة حجم المبيعات وكذلك زيادة حجم الإنفاق على الأنشطة التسويقية وزيادة مصاريف التسويق.

وعلى أساس ربعي، تحولت "نادك" للربحية بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق – الربع الأول من العام ذاته – والتي تكبدت خسائر خلاله بقيمة 3.67 مليون ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة 7.9 بالمائة بالربع الثاني من 2019؛ إلى 604.19 مليون ريال، مقابل 559.72 مليون ريال بالفترة المماثلة من عام 2018.

وخلال النصف الأول من 2019، هبطت أرباح "نادك" 76.6 بالمائة إلى 3.39 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 14.49 مليون ريال أرباحا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة المالية، ان إيرادات النصف الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعا نسبته 9.8 بالمائة إلى 1.135 مليار ريال، مقارنة بـ 1.034 مليار ريال بالنصف الأول من 2018.

وقلصت "نادك" خسائرها بنسبة 26.89 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 3.67 مليون ريال، مقارنة مع 5.02 مليون ريال خسائر الربع المماثل من 2018.

وارتفعت السهم بختام تعاملات الأسبوع الماضي 0.65 بالمائة بجلسة الخميس، لمستوى 24.96 ريالا.

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