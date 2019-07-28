شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: هبطت أرباح شركة التصنيع الوطنية، نحو 25 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وقفزت الأرباح حوالي 86 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 296.7 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 395.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن هبوط صافي الربح، يعود إلى انخفاض أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وثاني أكسيد التيتانيوم.

وأشارت إلى أن تراجع صافي الأرباح يعود كذلك إلى إلغاء مشاريع ذات علاقة بمجمع صناعات المعادن المتطورة والتي لم يثبت لها جدوى اقتصادية مستقبلية بعد اتمام صفقة شركة كريستل وشركة ترونكس.

كما نوهت إلى أنه في المقابل، انخفضت تكاليف التمويل، ومخصص الزكاة وضريبة الدخل، وتم تسجيل أثر إيجابي نتيجة بيع الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم بشركة كريستل.

وعلى مستوى النصف الأول، كشفت بيانات الشركة تراجع صافي الأرباح نحو 39.75 بالمائة، إلى 456.2 مليون ريال، بالنصف الأول من 2019، مقابل 757.2 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة 55.87 بالمائة في الربع الأول من 219، إلى 159.5 مليون ريال، مقابل 361.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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