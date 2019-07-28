أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

الرياض – مباشر: سجلت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (الحمادي) نمواً طفيفاً بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي الربح 20.01 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح الثاني من عام 2018 والبالغة 19.93 مليون ريال، بنمو نسبته 0.4 بالمائة.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "الحمادي" بنحو 17.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بأرباح الربع الأول من العام ذاته والبالغة 24.17 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 18.3 بالمائة؛ إلى 253.83 مليون ريال، مقارنة بـ 214.49 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن صافي الربح بقي في نفس مستوى صافي الربح للربع الثاني من العام 2018؛ على الرغم من زيادة الإيرادات.

وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع بنود مصاريف تشغيل مستشفى النزهة، ومخصص الخسائر الائتمانية للذمم المدينة والنفقات المالية، ومصاريف الشركة التابعة.

وخلال النصف الأول من عام 2018، انخفضت أرباح الشركة 13.05 بالمائة لمستوى 44.18 مليون ريال، مقارنة بـ 50.81 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وارتفعت إيرادات "الحمادي" 16.5 بالمائة إلى 483.51 مليون ريال في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ 415.16 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة بنحو 21.7 بالمائة في الربع الأول من العام 2019 إلى 24.17 مليون ريال، مقارنة بـ 30.88 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأغلق سهم الشركة بآخر تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 0.75 بالمائة، لمستوى 21.62 ريالا.

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