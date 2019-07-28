تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019

يسُّر شركة لازوردي للمجوهرات إشعار مساهميها الكرام باستلامها تقرير المراجعة الشرعية المرفق لأعمال شركة لازوردي عن الربع الثاني لعام 2019، والصادرة بتاريخ 23 يوليو 2019م عن السادة مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية "السياري"بصفتهم المستشار الشرعي للشركة بهدف فحص ودراسة توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وتقديم الاستشارات اللازمة لتحقيق الالتزام بجميع متطلبات اللجان الشرعية للبنوك المحلية لأغراض التصنيف الشرعي، حيث أشار التقرير الى مراجعتهم لعمليات وأنشطة واستثمارات ومنتجات شركة لازوردي والإفادة بتوافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، حيث لم يظهر أية ملاحظات جوهرية تؤثر على شرعية نشاط الشركة، وتصنيفها الشرعي وفقًا للمعيار الشرعي رقم (21) بشأن "الأوراق المالية"، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ووفقًا للرأي الشرعي الصادرعن الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس الغرف السعودية . والاتي موجز عن أهم النقاط الواردة بتقرير المراجعة الشرعية:

أن نشاط الشركة الرئيسى في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات من الأنشطة المشروعة من حيث المبدأ، ولا يوجد ملاحظات جوهرية تؤثر على التصنيف الشرعي للشركة.

تمت مراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة ولم تظهر من خلال الفحص أي عوائد محرمة عن الأرصدة النقدية للشركة لدي البنوك.

أن جميع التسهيلات الائتمانية والتمويلات التي حصلت عليه الشركة من البنوك خلال فترة المراجعة مجازة من الناحية الشرعية.

المبيعات النقدية عبر منافذ بيع الشركة بقطاع التجزئة، ومبيعات الجملة النقدية، ليس فيها أي إشكال من الناحية الشرعية حيث أنها متوافقة مع الشريعة.

المبيعات الآجلة لحلي الذهب بالجملة، حيث أخذت الشركة بالرأي الشرعي بجواز بيع حلي الذهب بالآجل، وهو قول عدد من علماء الفقه الإسلامي، ومنهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال به عدد من العلماء المعاصرين؛ ومنهم عدد من أعضاء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهو أحد الاجتهادات الشرعية المعتبرة بشأن التعامل في تجارة حلي الذهب، ولا يعد العمل به إخلالا بالتزام المجموعة بالضوابط الشرعية، ولا يؤثر على التصنيف الشرعي لنشاط المجموعة.

جدير بالذكر أن القول بجواز بيع حلي الذهب بالأجل صدر به الرأي الشرعي بتاريخ 12 مايو 2019 عن اللجنة الاستشارية الشرعية لمجلس الغرف السعودية، المشكلة من خمسة أعضاء من كبار العلماء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية للنظر في عدد من الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن التعامل في مجوهرات وحلي الذهب من قبل تجار الذهب وصنّاعه من خلال المعاملات الائتمانية.

وفي ضوء ذلك قام عدد من البنوك الإسلامية المحلية في عام 2019م بتعديل التصنيف الشرعي لسهم المجموعة وإدراجه في قائمة التوافق الشرعي للشركات المدرجة في السوق السعودي، والسماح لعملائها بتداول سهم المجموعة من خلال الشركات المالية التابعة لها..

هذا وسوف يستمر مكتب "السياري" في القيام بمهام الرقابة والمراجعة على عمليات الشركة من الناحية الشرعية خلال الفترات الربعية القادمة، بالإضافة إلى التدقيق الشرعي من أجل تقييم إلتزام الشركة مع السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئات الشرعية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.