أرباح "لازوردي" تقفز 151% بالربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: قفزت أرباح شركة لازوردي للمجوهرات، نحو 151 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 1.63 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 12.16 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 4.85 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنحو 129 بالمائة، نتيجة دمج إيرادات العلامة التجارية "Tous" والتي تم الاستحواذ عليها مؤخرا، ونموّ متاجر البيع بالتجزئة.

وأوضحت الشركة أن إيرادات مصر استمرّت في أدائها القوي للربع السابع على التوالي، وأن الإيرادات التشغيلية للمجموعة استمرّت بالتحسّن للربع الخامس.

وكشفت بيانات الشركة ارتفاع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 24.12 مليون ريال، مقابل 13.87 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة نحو 32.47 بالمائة خلال الربع الأول من 219، إلى 11.96 مليون ريال، مقابل 9.03 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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