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"الجماعي" تقلص خسائرها 67% في الربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: تراجعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، نحو 67 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وهبطت الخسائر 7.8 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الخسارة إلى 9.856 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 29.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الخسائر إلى ارتفاع إيرادات النشاط بسبب زيادة إيرادات الشركة التابعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

وأوضحت الشركة أن الربع المماثل من العام السابق تضمن انخفاض قيمة موجودات محتفظ بها للبيع وانخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات.

وكشفت بيانات الشركة تراجع صافي الخسائر بالنصف الأول من 2019 إلى 20.55 مليون ريال، مقابل 34.13 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت خسائر الشركة بالربع الأول من 2019، نحو 148 بالمائة إلى 10.69 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 4.32 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

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