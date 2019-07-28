اعلان شركة التصنيع الوطنية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وثاني اكسيد التيتانيوم بالاضافة الى إلغاء مشاريع ذات علاقة بمجمع صناعات المعادن المتطورة والتي لم يثبت لها جدوى اقتصادية مستقبلية بعد اتمام صفقة شركة كريستل وشركة ترونكس . بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل ومخصص الزكاة وضريبة الدخل وتسجيل حصة الشركة من الاثر المالي الايجابي في صافي الربح نتيجة بيع الاعمال التجارية والاصول المتعلقة بنشاط ثاني اكسيد التيتانيوم بشركة كريستل الى شركة ترونكس كما هو موضح في" المعلومات الاضافية" . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح لتسجيل حصة الشركة من الاثر المالي الايجابي في صافي الربح نتيجة بيع الاعمال التجارية والاصول المتعلقة بنشاط ثاني اكسيد التيتانيوم بشركة كريستل الى شركة ترونكس كما هو موضح في" المعلومات الاضافية" وانخفاض تكاليف التمويل بالرغم من انخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض حجم المبيعات ومتوسط اسعار بيع بعض المنتجات البتروكيماوية وثاني اكسيد التيتانيوم وإلغاء مشاريع ذات علاقة بمجمع صناعات المعادن المتطورة والتي لم يثبت لها جدوى اقتصادية مستقبلية بعد اتمام صفقة شركة كريستل وشركة ترونكس وارتفاع بعض المصاريف الادارية والعمومية . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وثاني اكسيد التيتانيوم و زيادة مصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومخصص الزكاة وضريبة الدخل بالاضافة الى إلغاء مشاريع ذات علاقة بمجمع صناعات المعادن المتطورة والتي لم يثبت لها جدوى اقتصادية مستقبلية بعد اتمام صفقة شركة كريستل وشركة ترونكس، بالرغم من ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع الكميات المباعة لمعظم المنتجات وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية و تسجيل حصة الشركة من الاثر المالي الايجابي في صافي الربح نتيجة بيع الاعمال التجارية والاصول المتعلقة بنشاط ثاني اكسيد التيتانيوم بشركة كريستل الى شركة ترونكس كما هو موضح في" المعلومات الاضافية" . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية بما يتناسب مع عرض الفترة الحالية لتتناسب مع متطلبات المعايير الدولية الخاصة بالعمليات الغير المستمرة. معلومات اضافية اشاره الى اتمام الصفقة المبرمة بين شركة كريستل (التابعة والمملوكة لشركة التصنيع بنسبة 79%) بخصوص بيع الاعمال التجارية والاصول المتعلقة بنشاط ثاني اكسيد التيتانيوم بشركة كريستل الى شركة ترونكس والتي سبق الاعلان عنها في موقع تداول بتاريخ 1440/08/06 هـ الموافق 2019/04/11 م انتهت الشركة من مراجعة وتقييم الصفقة والاستثمار في شركة ترونكس وبناء عليه لم تقوم شركة كريستل بتوحيد الأصول و الالتزامات ذات العلاقة بالصفقة ضمن القوائم الماليه الاوليه الموحده المختصره وصنفت الشركة الاستثمار في شركة ترونكس علي أنه استثمار في شركه زميلة وفقا لمعيار المحاسبه الدولي رقم 28 ( الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة)وتم تسجيل حصة الشركه من الاثر المالي الايجابي كربح من تلك الصفقة و قدره 508 مليون ريال في قائمة الدخل الموحد لشركة التصنيع في الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ . وللمزيد من التفاصيل يرجع الى ايضاح رقم ١٧ بالقوائم الماليه الاوليه الموحدة المختصره.