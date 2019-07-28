تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الي ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض متوسط اسعار البيع اضافة لارتفاع المصاريف الادارية والعمومية.وذلك رغم انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الي انخفاض المبيعات بنسبة 8.38% وانخفاض متوسط اسعار البيع يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود السبب لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الي ارتفاع المبيعات بنسبة 4.51% وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وذلك رغم ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع تكلفة المبيعات علماً بانّ الفترة المماثلة اشتملت علي تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 500000 ريال. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي انّ المطلوبات المتداولة للشركة قد تجاوزت موجوداتها المتداولة بقيمة 6,530,533 ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019 بالاضافة الي عدم التزام الشركة بسداد الجزء مستحق الدفع من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودية خلال عام 2018 بقيمة 7 مليون ريال سعودي والجزء مستحق الدفع خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 بقيمة 5 مليون ريال سعودي ، بالاضافة الي أنّ نسبة الخسائر المتراكمة قد بلغت 48.5% من راس مال الشركة كما في 30 يونيو 2019 . مما يعد مؤشراً علي عدم قدرة الشركة علي الاستمرارية ، وبناء علي الخطة الاستراتيجية للشركة للخمس سنوات القادمة وتوجهات الادارة لتحسين اوضاع الشركة المالية بالاضافة الي النهوض في المبيعات وتنميتها وزيادة الحصة السوقية ودعم السيولة بالشركة ، فقد تم اعداد هذه القوائم المالية علي أساس الإستمرارية. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة اعيد تبويب بعض ارقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشي مع تبويب الفترة الحالية معلومات اضافية قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) بداية من 1 يناير 2019م. ولمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع الي ايضاح رقم 4-2 المرفق بالقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م.
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