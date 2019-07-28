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تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض

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تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن إبرام اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض
يسُر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ("شركة نادك") أن تعلن عن موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 22/11/1440هـ الموافق 25/07/2019م على إبرام اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة أنجي الفرنسية للطاقة ومدة الاتفاقية 25 سنة، وتنفيذ المشروع سيكون في مدينة نادك بحرض بطاقة 30 ميجاوات عن طريق دمجها مع مصادر الطاقة المستخدمة حالياً.

الاتفاقية مبنية على أساس شراء الطاقة من شركة أنجي حسب الاستهلاك الفعلي للطاقة المنتجة وذلك بسعر تنافسي ثابت يبلغ 9.4هلله للكيلو واط/ساعة، ولن تحتاج نادك أي تمويل لتنفيذ المشروع حيث أنها لن تتحمل أي نفقات رأسمالية أو تشغيلية.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المشروع خفضاً لاستهلاك الشركة للوقود في حدود 124.000برميل سنوياً وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو يقدر 53 مليون كيلو غرام سنوياً. ومن المتوقع أن يتم البدء في إنشاء المشروع بتاريخ 31/10/2019م وسيكون البدء في التشغيل التجاري في تاريخ 31/10/2020م على أن يسبق ذلك فترة الإنتاج التجريبي والتي ستستمر لمدة 60 يوماً، وحسب تقديرات الشركة الأولية سيبدأ التأثير الناتج عن تخفيض استهلاك الوقود في الظهور تدريجياً من السنة الأولى من تاريخ التشغيل وسيكون بحسب الوقود السائدة في حينه.

والله الموفق،،،

مباشر (اقتصاد)

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