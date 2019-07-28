اعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

يعود سبب الانخفاض في صافي ربح الشركة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بما نسبته 76.60% إلى:

- خسائر أدوات مالية مشتقة:

خلال الفترة الحالية قامت الشركة بتقييم الظروف الاقتصادية المستقبلية لتغير معدلات الإقراض، عليه قررت الشركة إنهاء العقود الخاصة بمنتجات أدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد من قبل البنوك المصدرة لها وتم الاعتراف بخسائر إنهاء هذه العقود مع البنوك المحلية والتي بلغت قيمتها 42.04 مليون ريال سعودي للفترة الحالية.

تم الاعتراف بأثر صافي الخسارة غير المحققة لعقود تبادل العملات بمبلغ وقدره 3.44 مليون ريال سعودي للفترة الحالية.

عليه، أثرت الأدوات المالية المشتقة سلباً على صافي ربح الشركة خلال الفترة الحالية بخسائر قدرها 45.48 مليون ريال سعودي وتعتبر هذه الخسائر سبباً رئيسياً في انخفاض ربح الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

- مصاريف البيع والتسويق:

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.06% وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات وكذلك زيادة حجم الإنفاق على الأنشطة التسويقية وزيادة مصاريف التسويق.

- خسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة:

ارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 179.53% وذلك نتيجة زيادة الأرصدة المدينة للعملاء التجاريين.

- مصاريف التمويل:

ارتفعت مصاريف التمويل والتسهيلات البنكية للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 17% بالرغم من انخفاض أرصدة القروض القائمة في نهاية الفترة الحالية وتعود الزيادة في مصاريف التمويل إلى زيادة تكلفة الإقراض السائدة بالسوق والعمولات البنكية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة والتي كان لها أثرٌ سلبي على صافي الربح خلال الفترة الحالية، إلا أنه يوجد عناصر كان لها أثرٌ إيجابي على صافي ربح الشركة خلال الفترة الحالية وهي كما يلي:

- الإيرادات:

ارتفعت إيرادات الشركة للفترة الحالية بنسبة 9.76% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق متأثرةً بارتفاع الطلب على منتجات الشركة والذي كان له أثرٌ إيجابي في ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة بشكل عام حيث نمت مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 15.51% في حين انخفضت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 33.97%.

- مصاريف عمومية وإدارية:

انخفضت المصاريف العمومية والإدارية للفترة الحالية بنسبة 3.40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة انخفاض المصاريف المهنية والاستشارية خلال الفترة الحالية.

- إيرادات ومصروفات أخرى:

انخفضت نسبة الخسائر الناتجة عن الأنشطة التشغيلية الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 86.97% حيث حققت الشركة أرباح تشغيلية أخرى نتيجة زيادة حجم الإيرادات الأخرى.

- مصاريف الزكاة:

انخفضت المصاريف المقدرة للزكاة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 6.32%.

وكان للعناصر السابقة مجتمعة الأثر التالي على إجمالي الربح والربح التشغيلي:

- إجمالي الربح:

ارتفع إجمالي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 14.92% وذلك نتيجة الزيادة في المبيعات بنسبة 9.76% وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات وذلك لتحسن الكفاءة التشغيلية.

-الربح التشغيلي:

ارتفع الربح التشغيلي للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 79.68% ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم المبيعات وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الخسائر الناتجة من الأنشطة التشغيلية الأخرى.