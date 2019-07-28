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أسعار البيع تهبط بأرباح "سابك" 68% في الربع الثاني

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أسعار البيع تهبط بأرباح "سابك" 68% في الربع الثاني أسعار البيع تهبط بأرباح "سابك" 68% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 68.36 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 54.75 بالمائة بالنصف الأول.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 2.12 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 6.7مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض متوسط بيع المنتجات، وانخفاض حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وعلى أساس ربعي، هبطت أرباح "سابك" نحو 37.83 بالمائة، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 3.41 مليار ريال.

وكشفت بيانات الشركة تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 5.52 مليار ريال، مقابل 12.2 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالربع الأول من 2019، إلى 3.41 مليار ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 5.51 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2018، بتراجع نسبته 38.1 بالمائة.

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