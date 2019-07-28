اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية معلومات اضافية اعتباراً من 1 يناير 2019م قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

مرفق بيان صحفي حول نتائج الربع الثاني وفترة الستة أشهر من عام 2019م