أخبار عاجلة

سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
هذه القائمة الكاملة بكل صفقات الزمالك -
أخيرا :محمود متولي في الأهلي واللعيب إنفرد بالصفقة من يناير -
لقاءات مع لاعبي النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد الدوري الممتاز -
أحمد شوبير: من حقك أن تختلف مع أي شخص.. ولكن عليك أن تحترمه -
البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية معلومات اضافية اعتباراً من 1 يناير 2019م قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

مرفق بيان صحفي حول نتائج الربع الثاني وفترة الستة أشهر من عام 2019م

الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم