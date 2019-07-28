مساهمو "سلامة للتأمين" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

الرياض ـ مباشر: رفضت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، باستثناء 3 بنود.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن الجمعية رفضت إقرار تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجعي الحسابات، والقوائم المالية للعام 2018.

ورفضت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس عن تلك الفترة، كما رفضت صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة.

ورفضت الجمعية كذلك إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 31 مايو / أيار 2019، وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة.

وتم رفض الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أطراف ذات علاقة بمجلس الإدارة.

ووافقت الجمعية على 3 بنود فقط هي: تشكيل لجنة المراجعة، وتعيين مراجع حسابات، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الجديدة، التي تبدأ بتاريخ انعقاد الجمعية، وتستمر لمدة 3 سنوات.

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