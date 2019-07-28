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تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 ( ستة اشهر)

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تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 ( ستة اشهر) تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 ( ستة اشهر)
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب زيادة صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق مما أدى لإرتفاع مجمل الربح بالاضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات بالإضافة إلى 17.4 مليون ريال أرباح تخص الربع الحالي نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 27 يونيو 2019 يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب زيادة صافي الربح إلى إرتفاع مبيعات الربع الحالي مقارنة مع مبيعات الربع السابق والذي أدى الى ارتفاع في قيمة الربح الاجمالي والتشغيلي مقارنة بالربع السابق بالإضافة إلى 17.4 مليون ريال أرباح تخص الربع الحالي نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 27 يونيو 2019 يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب زيادة صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما أدى لإرتفاع مجمل الربح بالاضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات بالإضافة إلى 17.4 مليون ريال أرباح تخص الفترة الحاليه نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 27 يونيو 2019 طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض أرصدة الفترة المقارنة لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية. معلومات اضافية تم تعديل ربحية السهم بعد زيادة رأس مال الشركة والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في 18 سبتمبر 2018

و الجدير بالذكر ان نسبة الإرتفاع في حقوق الملكية بلغت 19.4% وذلك بعد استبعاد الاثر الناتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 16 اعتبارا من ۱ینایر 2019، و الذي أدى الى انخفاض الأرباح المبقاة بقيمة 84 مليون ريال سعودي

مباشر (اقتصاد)

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