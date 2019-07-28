إعلان إلحاقي من النقل الجماعي - سابتكو بخصوص عقد الالتزام مع الحكومة

بند توضيح مقدمة إلحاقا لإعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو بتاريخ 7 يونيو 2018 م بموقع تداول بخصوص عقد الالتزام المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية والشركة السعودية للنقل الجماعي و الذي ينتهي بتاريخ 12 / 02 / 2021م . تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1439-09-23 الموافق 2018-06-07 التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركه السعوديه للنقل الجماعي – سابتكو - عن تلقيها بتاريخ 27/07/2019م خطاب معالي رئيس الهيئه العامه للنقل الذي يشير لقرار مجلس الوزراء رقم 664 وتاريخ 20 / 11 / 1440 هـ لتقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكه حيث تضمن في بنوده بندا ينص على تشكيل لجنه برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل وعضوية مندوبين من بعض الجهات الحكوميه لاتخاذ ما يلزم لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة في ضوء الأحكام الواردة في عقد الامتياز الحالي والاتفاق مع الشركة على المرحلة الانتقالية مما يضمن استمرار الخدمة والرفع للمقام السامي بما يتم التوصل اليه في مدة لا تتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ القرار. وستقوم الشركه لاحقا بالإعلان عن ما يتم التوصل إليه. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي.
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