إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 2019/07/25م بالتمرير بالموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن علي اليمني في المقعد الشاغر في لجنة المراجعة (عضو مستقل - من مجلس الإدارة ) وذلك إعتباراً من تاريخ 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م، وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في 2022/05/05م .

علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره .

الجدير بالذكر أن الأستاذ / محمد بن علي اليمني حاصل على بكالوريوس شريعة من جامعة الأمام محمد بن سعود وهو أيضا حاصل دبلوم دراسات الأنظمة بما يعادل درجة المجاستير من معهد الإدارة العامة، وحاصل على شهادة دراسات قانونية من جامعة جورج تاون – واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويتمتع بخبرة واسعة تتجاوز 40 عاماً في المجالات القانونية بشركة سابك.

والله الموفق ،،،