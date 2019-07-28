اعلان شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بقي صافي الربح للربع الحالي و البالغ 20.01 مليون ريال في نفس مستوى صافي الربح للربع المماثل من العام السابق و البالغ 19.93 مليون ريال على الرغم من زيادة الإيرادات للربع الحالي و ذلك بسبب إرتفاع بنود مصاريف تشغيل مستشفى النزهة و مخصص الخسائر الإئتمانية للذمم المدينة و النفقات المالية و مصاريف الشركة التابعة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب إنخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى إنخفاض بند الإيرادات التشغيلية الأخرى. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب إنخفاض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: 1) إرتفاع مصاريف التشغيل و بنود الرواتب الإدارية و الإستهلاكات المرتبطة بتشغيل مستشفى النزهه الذي تم إفتتاحه في 13 فبراير 2018 بالإضافة إلى إرتفاع مصاريف الشركة التابعة. 2) إرتفاع مخصص الخسائر الإئتمانية للذمم المدينة بمبلغ 5.14 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. 3) إرتفاع بند النفقات المالية على القروض المسحوبة لتمويل نشاطات الشركة و الشركة التابعة بمبلغ 5.33 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل معلومات اضافية قامت الشركة إعتباراً من 1 يناير 2019 بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16, لمزيد من المعلومات حول أثر تطبيق هذا المعيار، يرجى الرجوع إلى ايضاح رقم 4 (السياسات المحاسبية المتبعة) والمرفق بالقوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م.

مباشر (اقتصاد)