تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن النتائج المالية الموحدة الأولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 (ستة أشهر)

أثّرت العوامل الرئيسية التالية على أداء الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019:

1. بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 285.8 مليون ريال سعودي، مما شكّل ارتفاعاً بنسبة 37.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها الإيرادات التشغيلية 207.8 مليون ريال.

شهدت إيرادات قطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 17.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل نجاح المجموعات الجديدة ودعم المشاهير. كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة86.0% بفضل دمج الإيرادات التشغيلية للعلامة التجارية (Tous) والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً .

استمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 19.2% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وانجذاب العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 60.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل افتتاح سبعة متاجر جديدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

2. بلغ إجمالي الربح للفترة مبلغ 176.8 مليون ريال مقارنةً مع 124.4 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام الماضي. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 42.0% بفعل ارتفاع الإيرادات التشغيلية. كما تحسّن إجمالي الربح كنسبة من الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.0% نتيجة التوفير في التكاليف بشكل عام مما ترتب عليه خفض تكاليف الإنتاج.

3. بلغت مصروفات التشغيل لهذه الفترة مبلغًا وقدره 118.3 مليون ريال سعودي بزيادة 40.8% مقارنةً بمصروفات التشغيل للفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 84.0 مليون ريال سعودي، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف التسويق، بالإضافة إلى بعض التكاليف المتغيّرة المتعلقة بارتفاع الإيرادات، ودمج مصروفات التشغيل الخاصة بالعلامة التجارية "Tous " فضلاً عن تكاليف تشغيل متاجر التجزئة الجديدة في مصر، وإعادة هيكلة القوى العاملة والتدريب لتلبية متطلبات السعودة الخاصة بتأنيث بعض الوظائف. وإذا ما استثنينا أعمال العلامة التجارية " Tous" كان ارتفاع مصروفات التشغيل ليبلغ 16.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

4. بلغ الربح التشغيلي لهذه الفترة مبلغًا وقدره 58.4 مليون ريال سعودي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ فيها الربح التشغيلي 40.4 مليون ريال سعودي محققاً ارتفاعاً بنسبة 44.7% نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية كما تمّ شرحه أعلاه.

5. بلغ صافي الربح لهذه الفترة مبلغًا وقدره 24.1 مليون ريال سعودي، ويمثّل ذلك ارتفاعاً بنسبة 73.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ صافي الربح 13.9 مليون ريال سعودي. ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية والربح الإجمالي، رغم زيادة 2.1 مليون ريال سعودي في مصاريف ضرائب الشركات التابعة في مصر.

6. يمثّل كّل من إجمالي الربح والدخل التشغيلي وصافي الدخل نسبة 61.8% و20.4% و8.4% على التوالي من الإيرادات التشغيلية التي تجاوزت إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت نسبة 59.9% و19.4% و6.7% على التوالي.

7. بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغًا وقدره 30.3 مليون ريال سعودي مقارنة بالدخل الشامل بقيمة 16.3 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة لها من العام الماضي بارتفاع بنسبة 85.8%.

8. بلغت ربحية السهم الأساسية (EPS) على أساس الربح العائد إلى مساهمي الشركة لهذه الفترة مبلغًا وقدره 0.56 ريال سعودي مقابل 0.32 ريال في الفترة نفسها من العام الماضي ما سجّل ارتفاعاً بنسبة 75%.

9. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 456.4 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 426.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018، ويمثل ذلك زيادة قدرها 7.1%.