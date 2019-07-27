أخبار عاجلة

8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط -
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل -
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي -
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة -
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 -
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السجن والغرامة والترحيل .. لتلك المخالفات في السعودية

Google+ Print


الرياض ـ مباشر: قالت وزارة الداخلية انه إنفاذاً للتعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الاجراءات المعتمدة.

وطالبت الوزارة بتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج.

وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام ، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.

وحذرت في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً الى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1 - السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.
2 - غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و (25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج
3 - ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.
4 - المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.
5 - التشهير بالمخالف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد بأن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول الى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا ، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم . 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد