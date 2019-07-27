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الاردن : 94 اصابة في 305 حادثا خلال 24 ساعة

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الاردن : 94 اصابة في 305 حادثا خلال 24 ساعة الاردن : 94 اصابة في 305 حادثا خلال 24 ساعة

جي بي سي نيوز  - : تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية مع (305) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (94) إصابة  في حين تم التعامل مع (708) حالة مرضية مختلفة ، وذكرت  أهم الحوادث:

إصابة  ستة  أشخاص اثر حادث تدهور في مادبا

 تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد  مع حادث تدهور مركبة  على طريق الـ100 بالقرب من جسر حوفا , نتج عنه إصابة ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري ، وحالتهم العامة  متوسطة.

 إصابة ستة أشخاص اثر حادث تصادم في اربد

 أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع مابين مركبتين بمنطقة وادي الغفر ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي و حالتهم العامة  متوسطة .

جي بي سي نيوز

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